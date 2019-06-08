Halil Dervişoğlu: Korner haksız verildi ama yine de o topa vurdurmamalıydık

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında İstanbul’da karşılaştığı Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından maçta gol de atan milli futbolcu Halil Dervişoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arnavutluk maçı için üzgün olduklarını söyleyen Halil, “Biz bugün daha iyi oynadık. Bu maçı kesinlikle yenmeliydik. Son dakika golü hayatta yememeliyiz. Korner haksız verildi. Yine de o topa vurdurmamalıydık. Biz daha iyiydik. Golümü de attım. Bugün yenmeliydik, önemli olan oydu” diye konuştu.

"11 GOL ATIP 8 ASİST YAPTIM"

Hollanda ekibi Sparta Rotterdam’daki performansı hakkında da konuşan Dervişoğlu, “Bu sene her maç oynamadım ama çoğu maç oynadım. O maçları da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. 11 gol attım, 8 asist yaptım. 1. Lige çıktık. İyi bir sezon geçirdim diyebilirim” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEN İLGİ OLUYOR"

Türkiye’den transfer için ilgi olduğunu açıklayan genç futbolcu, “O konulara ben fazla ilgilenmiyorum. Menajerlerim ilgileniyor. Öyle olmasaydı Ümit Milli Takım’da oynamazdım. Bizlerden çok şey bekleniyor. Hepimiz A Milli Takım’a adım atmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.