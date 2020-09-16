MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’

Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 12:31 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu görülüyor.

Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan Halil Sezai dün yaşlı bir adamı darbettiği için karakolluk oldu. Ünlü şarkıcının 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

"EZAN MI OKUYORSUN LAN SEN?"

Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yayınlanan görüntülerle ilgili 67 yaşındaki mağdur adam "Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

İKİ KİŞİ İLE BİRLİKTE GİTTİ

Halil Sezai dün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç'i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı.

ÜNLÜ YÖNETMEN DE İFADE VERDİ

Polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular'ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği'ne davet etti.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Polis Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai akşam saatlerinde Kadıköy'deki evinde yakalandı. Halil Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ne zaman başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ünlü isimden olay eleştiri! 'Bir kere Survivor’a gitti diye...'
Ünlü isimden olay eleştiri! 'Bir kere Survivor’a gitti diye...'
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
Okuyucu Yorumları 1 yorum
CHP li Eren Erdem'in işi gücü bırakıp Neden Sahip çıktığı şimdi anlaşıldı. Bu Zihniyet Bu Memleketin Başının Belasıdır.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal boşandı! Boşanmanın sır perdesi aralandı!
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Kim Kardashian West de Facebook ve Instagram'ı boykot kampanyasına katıldı
Kim Kardashian'dan Facebook ve Instagram'a boykot
Yonca Evcimik’ten 57 yaş paylaşımı! Kusursuz fiziğiyle düşman çatlattı!
57 yaş kutlaması! Bikinili pozları kıskandırdı
Netflix’ten şok itiraf! 'Pedofili ve eşcinsellik içerikli...'
Netflix’ten şok itiraf! 'Pedofili ve eşcinsellik içerikli...'
Fırat Tanış 'Bir Zamanlar Anadolu'da' nın galasına neden gitmediğini yıllar sonra açıkladı
Yıllar sonra açıkladı! 'Alkolizm nedeniyle...'
Jude Law’ın 6. kez baba oldu
Jude Law’ın 6. kez baba oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.