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Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı sonrası Süper Lig ve VAR hakemleri, dernek üyeliklerinden istifa etti!

12.12.2023 16:21 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçının ardından mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırısına yankılar sürerken, hakemlerden önemli bir karar geldi. Buna göre; Süper Lig ve VAR hakemlerinin tamamı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeliklerinden istifa etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulunmasının yankıları sürüyor.

Sabah saatlerinde Süper Lig ve 1. Lig hakemleri, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede Meler’i ziyaret etti. Burada hakemler adına açıklamalar yapan Arda Kardeşler ile Mete Kalkavan, futbol konuşacak durumda olmadıklarını ve kariyerleriyle ilgili kararı da önümüzdeki günlerde duyuracaklarını belirttiler.

İSTİFA ETTİLER

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Tüm yaşananların ardından hakemlerden önemli bir karar geldi. Süper Lig ve VAR hakemlerinin tamamı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeliklerinden istifa etti.

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