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Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı sonrası tepkiler büyüyor! 'Böyle bir şey dünyada görülmemiştir,rezalet'

12.12.2023 00:04 | Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakeme yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası tepkiler de beraberinde geldi. Siyasiler ve futbolcular ardından Gazeteci Cüneyt Özdemir'de tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Özdemir, "Çok acil adli ve idari müdahale gerekiyor. Bütün lig ertelenebilir!" notunu düştü.

Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı sonrası tepkiler büyüyor! 'Böyle bir şey dünyada görülmemiştir,rezalet'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yerde de tekmelenen Hakem Meler hastaneye kaldırılırken, tepkiler de peş peşe geldi.

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Adalet Bakanı Tunç, Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Diğer yandan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da gözaltına alındığı ve polis eşliğinde hastanede olduğu belirtildi.

Yaşanan saldırı sonrası siyasilerden ve spor camiasından peş peşe tepkiler geldi. Gazeteci ve sunucu Cüneyt Özdemir'de görüntülere kayıtsız kalamadı. Hakem Umut Meler'in yerde tekmelendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, "Bütün dünya bunu konuşuyor. Böyle bir şey dünyada görülmemiştir. Çok acil adli ve idari müdahale gerekiyor. Bütün lig ertelenebilir! REZALET." diyerek Süper Lig'de yaşanan olaya tepki gösterdi.

Özdemir'in paylaşımı sonrası yorumlar da gecikmedi. İşte vatandaşlardan gelen tepkiler...

"Bizi dünyaya rezil rüsva ettiler"

"Rezilliğin daniskası"

"Utanç gecesi yazıklar olsun"

"An itibarıyla dünyaya rezil olduk"

"Lig ertelenmeli"

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