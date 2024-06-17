Halil Umut Meler 2 golü de iptal etti, Belçikalılar ayaklandı, Lukaku çılgına döndü! UEFA paylaşımını sildi

Türkiye'yi EURO 2024'te temsil eden Halil Umut Meler, turnuvanın üçüncü gününde oynanan Belçika, Slovakya maçında düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı.

Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olurken, karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlendi.

BÜYÜK SÜRPRİZ

Karşılaşma 7. dakikada Schranz'ın ayağından gelen golle 1-0 Slovakya üstünlüğü ile sona ererken turnuvanın ilk büyük sürprizi de yaşanmış oldu.

HALİL UMUT MELER 2 GOLÜ İPTAL ETTİ

Halil Umut Meler karşılaşmanın 56. dakikasında özellikle Belçikalılar'ın tepkisini çeken bir karara imza attı. Yıldız isim Lukaku ceza sahası içinde sol taraftan gelen pası filelerle buluştururken, yapılan VAR kontrolü sonrası gol iptal edildi.

Öte yandan maçın 86'ncı dakikasında da topu filelere gönderen Lukaku'nun bu golü de VAR incelemesi sonrası elle müdahale gerekçesiyle iptal edildi.

LUKAKU'DAN YOĞUN TEPKİ

Meler'in bu kararı sosyal medyada da gündem olurken, karşılaşmada birçok net golü kaçıran bulduğu goller de iptal edilen Lukaku, Meler'e yoğun tepki gösterdi.

UEFA, PAYLAŞIMINI SİLDİ

UEFA'nın resmi X hesabı, yaptığı paylaşımda "Halil Umut Meler'i ilk Avrupa Şampiyonası'nda görmek harika!" ifadeleri kullanılırken, daha sonra bu paylaşımı sildi.





