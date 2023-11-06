Halil Umut Meler, Real Madrid-Braga maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak Real Madrid - Braga mücadelesinde düdük çalacak.

İspanya’nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak karşılaşmada Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Müsabakada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak.

"ARDA'YI OYNATMAMIZ İÇİN DOĞRU FIRSAT GELMEDİ"

Madrid kentinin iki takımı, Real Madrid ve Rayo Vallecano'yu karşı karşıya getiren derbi maçı berabere sona erdi.

Maça yedek başlayan ancak dakika alamayan Arda Güler için konuşan Ancelotti, "Arda'yı oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Çok fazla maç var. Sakin gitmeliyiz ve yakında oynayacak" ifadelerini kullandı.





