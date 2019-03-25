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Halil Umut Meler Romanya - Faroe Adaları maçını yönetecek

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları takımları arasında 26 Mart 2019 Salı günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasını yönetecek.

Halil Umut Meler Romanya - Faroe Adaları maçını yönetecek

Türk hakemlerinden Halil Umut Meler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) F Grubu'nda Romanya ile Faroe Adaları arasında yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları arasında yarın oynanacak EURO 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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uefa Halil Umut Meler

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