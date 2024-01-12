Halil Umut Meler sahalara geri dönüyor! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Süper Lig'de 20. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 20. haftası, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

Hatayspor-Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu

Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Kurtay

Başakşehir-Alanyaspor: Arda Kardeşler

Rizespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

İstanbulspor-Konyaspor: Halil Umut Meler

Samsunspor-Sivasspor: Burak Şeker

Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray-Kayserispor: Atilla Karaoğlan







