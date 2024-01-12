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  4. Halil Umut Meler sahalara geri dönüyor! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Halil Umut Meler sahalara geri dönüyor! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

12.01.2024 12:32 | Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 20. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Halil Umut Meler’in de uğradığı yumruklu saldırının ardından haftalar sonra İstanbulspor-Konyaspor maçında görev yapacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Süper Lig'de 20. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 20. haftası, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

Hatayspor-Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu

Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Kurtay

Başakşehir-Alanyaspor: Arda Kardeşler

Rizespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

İstanbulspor-Konyaspor: Halil Umut Meler

Samsunspor-Sivasspor: Burak Şeker

Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

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