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Halis Özkahya Wolfsburg-Olexandriya maçını yönetecek

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 16.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanacak olan Wolfsburg-Olexandriya maçında görev alacak.

Halis Özkahya Wolfsburg-Olexandriya maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında 19 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Wolfsburg ile Ukrayna'nın Olexandriya takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Özkahya'nın Almanya'nın Wolfsburg şehrindeki Volkswagen Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.

Karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken'in üstleneceği ifade edildi. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy'un yapacağı kaydedildi.

PSV - SPORTING MAÇININ GÖZLEMCİSİ MURAT ILGAZ

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Hollanda'nın PSV Eindhoven ile Portekiz'in Sporting takımları arasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murat Ilgaz'ın gözlemci olacağı karşılaşma Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak.

PSV Eindhoven-Sporting maçını Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

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