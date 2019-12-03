Halit Ergenç'in yeni dizisi Babil hangi kanalda yayınlanacak? beIN Media ve Ay Yapım'dan açıklama

Daha önce beIN Connect'te yayınlanacağı açıklanan, Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Aslı Enver ve Birce Akalay gibi isimleri barındıran Babil dizisinde değişiklik yaşandı. Digiturk'un internet platformu olan beIN Connect'te yayınlanması planlanan dizinin kanalı değişti.

Senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı “Babil” dizisinin ilk sezonu 13 bölümden oluşuyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizi için Star TV ve FOX’la da görüşüldüğü konuşuluyor.

İşte, beIN Media Group ve Ay Yapım'ın ortak açıklaması:

"beIN MEDIA GROUP ve Ay Yapım olarak aldığımız ortak kararla “Babil” dizisinin beINCONNECT Platformunda yayınlanmayacağını bildirmek isteriz. Her iki kuruluş açısından da yayın takvimiyle ilgili değişen zamanlamaların taraflara uymaması sebebiyle yapılan anlaşmayı maalesef karşılıklı olarak sona erdirmiş bulunmaktayız.

beIN MEDIA GROUP ve Ay Yapım farklı ve yeni projelerde iş birlikteliklerine devam edecektir.

Saygılarımızla;

beIN MEDIA GROUP & Ay Yapım"

