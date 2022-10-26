Tarkan'dan duygusal Halit Kıvanç paylaşımı: Çok sevdik onu! Asaleti, zerafeti ve güler yüzüyle...

Türk medyasının efsane ismi Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler Halit Kıvanç'ın vefatının ardından duygularını ve başsağlığı mesajları paylaştı. Tarkan da Instagram hesabından Halit Kıvanç'ı andı.

"ASALETİYLE, ZERAFETİYLE, GÜLER YÜZÜYLE..."

Halit Kıvanç'ın fotoğrafını paylaşan Tarkan şu ifadeleri kullandı:

"Halit Kıvanç…

Bir efsane daha ayrıldı aramızdan ):

Başımız sağ olsun.

Alanında bir duayendi.

Çok kıymetliydi. Ülkemizin büyük bir değeriydi. Çok sevdik onu.

Beyefendiliği ile, asaletiyle, zerafetiyle, güler yüzüyle…

Hep sevgiyle, saygıyla anacağız kendisini.

Aile ve yakınlarına, tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim."