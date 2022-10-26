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Tarkan'dan duygusal Halit Kıvanç paylaşımı: Çok sevdik onu! Asaleti, zerafeti ve güler yüzüyle...

26.10.2022 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Tarkan, duayen televizyoncu, gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Instagram'dan Halit Kıvanç'ın fotoğrafını paylaşan Tarkan duygularını "Bir efsane daha ayrıldı aramızdan. Çok kıymetliydi. Ülkemizin büyük bir değeriydi. Çok sevdik onu" sözleriyle ifade etti.

Tarkan'dan duygusal Halit Kıvanç paylaşımı: Çok sevdik onu! Asaleti, zerafeti ve güler yüzüyle...

Türk medyasının efsane ismi Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler Halit Kıvanç'ın vefatının ardından duygularını ve başsağlığı mesajları paylaştı. Tarkan da Instagram hesabından Halit Kıvanç'ı andı.

"ASALETİYLE, ZERAFETİYLE, GÜLER YÜZÜYLE..."

Halit Kıvanç'ın fotoğrafını paylaşan Tarkan şu ifadeleri kullandı:

tarkan halit kıvanç

"Halit Kıvanç…
Bir efsane daha ayrıldı aramızdan ):
Başımız sağ olsun.
Alanında bir duayendi.
Çok kıymetliydi. Ülkemizin büyük bir değeriydi. Çok sevdik onu.
Beyefendiliği ile, asaletiyle, zerafetiyle, güler yüzüyle…
Hep sevgiyle, saygıyla anacağız kendisini.
Aile ve yakınlarına, tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim."

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