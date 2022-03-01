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Halk eğitim kurslarından iki ayda 1,3 milyon vatandaş yararlandı

01.03.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: - "Bu yılın ilk iki ayında kurslardan yararlanan vatandaşlarımızın sayısı, 2021 yılının ilk iki ayına göre yüzde 214 artarak, 1 milyon 327 bin 552'ye yükseldi" - "2022 yılında halk eğitimi merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini özellikle kadınlarımızı dikkate alarak artırmayı ve bu kapsamda her ay bir milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022'nin ilk iki ayında halk eğitim merkezlerinden yararlananların sayısının 1 milyon 327 bin 552'ye yükseldiğini bildirdi.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak örgün eğitimin kapasite ve kalitesini sürekli artırırken, diğer taraftan her yaştan vatandaşın talep ettiği eğitimlerin de halk eğitimi merkezleri üzerinden karşılanmaya çalışıldığını aktardı.

Mahmut Özer, 81 ilde faaliyet gösteren 996 halk eğitimi merkezinin, yoğun bir şekilde bu talepleri karşılamaya çalıştığını belirterek, "2022 yılı ocak ayında kurslardan 602 bin 282 vatandaşımız yararlandı. Şubat ayında bu sayı artarak 725 bin 270'e yükseldi. Dolayısıyla, 2022 yılının ilk iki ayında kurslardan yararlanan vatandaşlarımızın sayısı, 2021 yılının ilk iki ayına göre yüzde 214 artarak 1 milyon 327 bin 552'ye yükseldi." ifadesini kullandı.

Sunulan kurs hizmetlerinden daha çok kadınların yararlandığına dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Kurslardan yararlanan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor. Bu nedenle 2022 yılında halk eğitimi merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini özellikle kadınlarımızı dikkate alarak artırmayı ve bu kapsamda her ay bir milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla tüm halk eğitimi merkezlerimiz, bulundukları bölgelerde vatandaşlarımızın taleplerini almak için yoğun çaba içindeler."

- Sertifikalar e-Devlette

Halk eğitimi merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait tüm sertifikalar, e-Devlet kapısı üzerinden erişime açıldı.

Yeni sertifika alan veya eski sertifikalarını tekrar almak isteyen vatandaşlar, kolaylıkla e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarını alabilecek. Böylece vatandaşların sertifikalarını alabilmeleri için halk eğitimi merkezlerine gitmeleri gerekmeyecek.

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