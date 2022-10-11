Halk otobüsünde sahnelenen "Çok Uzak Çok Yakın" seyirciyle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Halaçoğlu’nun yazıp yönettiği ve program mezunlarının rol aldığı "Çok Uzak Çok Yakın" adlı oyun tiyatro severlerle buluşuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı akademisyen ve mezunlarının kurduğu TiyatroPOL, “Çok Uzak Çok Yakın” adlı oyunun 2. sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Program Dr. Öğr. Üyesi Burcu Halaçoğlu’nun yazıp yönettiği ve rol aldığı oyunda Buğra Can Şahin, Cansu Başlılar ve Erkan Akbulut oyuncu olarak yer alıyor. 15, 23 ve 28 Ekim'de bir halk otobüsünde sahnelenecek olan oyun, mekana özgü ve seyirciyi oyuna dâhil eden yaklaşımıyla yepyeni bir tiyatro deneyimi sunuyor. Oyun için tasarlanan kartlar ile Kadıköy İskele Durağı’ndan otobüse binen seyirciler 58 dakikalık sefere çıkıyor..

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burcu Halaçoğlu, seyircilerin bütün oyun boyunca sefer halinde olduğunu ve oyunun sonunda, dönüş yolunda nerede inmek istiyorsa orada indiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Otobüs Ataşehir'e doğru yola çıkıyor ama bir noktada bir yerlerde durmak zorunda kalıyor. Otobüse bindiği andan itibaren herkes sıradan bir yolcu aslında. Oyun ilerledikçe seyirciler, gerçekleşen her şeyden herhangi bir yolcu kadar etkileniyor. Kendisini olayların ortasında buluyor, bazen tartışmalara katılması, karar vermesi gerekebiliyor.

Bu durumlar da seyircinin kendi mesafesini, ilişkisini ve rolünü belirleyebilmesine fırsat sunuyor. Doğrudan oyuna katılmasa bile yerini değiştirebiliyor, hareket edebiliyor ya da hiçbir şey yapmadan sadece izleyebiliyor. Oyunda yaşananlara karşı mesafemizi, tavrımızı, davranışlarımızı ve tercihlerimizi ne belirliyor diye sormaya çalışıyoruz."

