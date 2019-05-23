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Halkbank'ta Alberto Giuliani dönemi sona erdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Alberto Giuliani'nin gelecek sezon takımın başında yer almayacağını açıkladı.

Halkbank'ta Alberto Giuliani dönemi sona erdi

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halkbank Spor Kulübü, 2018-2019 sezonunda erkek voleybol takımında başantrenör olarak görev yapan Sayın Alberto Giuliani ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini uzatmama kararı vermiştir. Takımımıza Türkiye Süper Kupası'nı da kazandıran Alberto Giuliani'ye söz konusu kupa ve takımımıza verdiği emekler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonra alacağı görevlerde başarılar temenni ederiz."

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Alberto Giuliani Halkbank Erkek Voleybol Takımı Türkiye Süper Kupası

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