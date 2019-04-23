Halle Berry'den küvet pozu! Beğeni yağdı

52 yaşındaki oyuncu ilerleyen yaşına rağmen çekici fiziğini korumayı başardığını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gösterdi. Geçtiğimiz hafta çıplak vücudu üzerine giydiği kot montla çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan Berry, bundan bir gün önce de küvette yıkanırken çekilmiş bir karesini paylaştı.

İşte "küvette poz trendi"nden fotoğraflar

Halle Berry Özellikle bir dönem yüksek bütçeli filmlerin aranılan yüzlerinden olan Halle Berry şimdilerde fazlaca ortalarda görünmese de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Köpüklerle üzerini örten oyuncunun bu karesi 200 bine yakın beğeni aldı.

Sahara Ray 23 yaşındaki model, bu kez de küvet pozuyla adından söz ettirdi.

Cindy Kimberly Lewis Hamilton’ıı ile adı anılan Cindy Kimberly, köpüklerin arasında şovunu yapıyor.

Charlotte Crosby Cesur pozlarıyla bilinen Charlotte Crosby küvetin kenarında tamamen çıplak oturuyor.

Ashley James Ashley James da akımda. Şaşkınmış gibi ama pek de habersiz değil gibi...

Emily Ratajkowski Ve tabii ki seksi pozların kadını Emily Ratajkowski durur mu? Hemen pozunu vermiş...

Aissleyne Horgan-Wallace Aissleyne Horgan-Wallace da burada...

Olivia Buckland, Olivia Buckland farklı olmayı seviyor belli ki... Köpük yok ama yüz maskesiyle ortamlarda...

Kim Kardashian Kim Kardashian da markası için küvette poz vermişti.

Gabby Allen Eski Love Island yıldızı Gabby Allen traş bıcağını da sergilemekten geri kalmıyor.

Gabby bir değil tam iki küvet pozuyla akıma dahil olanlardan...

Olivia Attwood Olivia Attwood ise siyah-beyaz bir karede.

Rochelle Humes Rochelle Humes' havalı bir küvet pozuyla dikkat çekti.

Louise Thompson Louise Thompson ise açık hava banyosuyla beğeni topladı.

Amber Turner Amber Turner da biraz bacak şov yapmış gibi...

Emily Attack Köpük sevenlerle devam ediyoruz...

Rosie Williams, Rosie Williams gül yaprakları arasında şampanya banyosu yaparken...

Shanina Shayk Shanina Shayk baharı getirmiş belli ki...

Vicky Pattison Vicky Pattison klasik bir köpük banyosu pozunu tercih edenlerden...