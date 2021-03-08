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Halle Berry yine Instagram'ı salladı

08.03.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Halle Berry yine Instagram'ı salladı

Yıllara meydan okuyan 54 yaşındaki oyuncu Halle Berry, sosyal medya paylaşımıyla gündem yarattı

Geçen hafta formunu korumak için gösterdiği çabayla gündem olan Halle Berry, yine Instagram paylaşımıyla konuşuluyor. 60 yaşına merdiven dayayan iki çocuk annesi Berry, dün bikini altı ve bir tişörtle çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı.

Berry'nin bu paylaşımına 6.8 milyon takipçisi yorum ve beğeni yağdırdı.

YORUM YAĞDI

Berry'nin bu paylaşımına beğeni ve yorum yapanlardan biri ünlü model Heidi Klum'du. Kendisi de dört çocuk annesi olmasına rağmen gençlik yıllarındaki fiziğini koruyan Klum, Berry'ye kalp emojisi gönderdi.

TV yıldızı Mindy Kalling ise Berry'nin paylaşımına "Aman Tanrım" diye yorum yaptı.

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GEÇEN HAFTA BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Berry, geçen hafta da gençlerin bile yapmakta güçlük çektiği bir harekete yaparken çekilen fotoğraflarına Instagram sayfasında yer vermişti. kelimenin tam anlamıyla yıllara meydan okuyor.

54 yaşındaki Halle Berry'nin fit olma sırrı54 yaşındaki Halle Berry'nin fit olma sırrı

Sadece cildinin ışıltısıyla değil aynı zamanda kaslarıyla da. Bunu sağlayan ise düzenli olarak egzersiz yapmak elbette. Halle Berry, yaptığı egzersizleri de sık sık sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Hatta bu paylaşımlarda takipçilerini motive edecek mesajlar da veriyor. Oscar ödüllü Berry, ünlülerin spor eğitmeni olarak da tanınan Peter Lee Thomas ile de çalışıyor. Son paylaşımında da onunla yaptığı çalışmaların bir dizi fotoğrafını paylaştı.

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Heidi Klum
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