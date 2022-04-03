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Halsey ameliyata girmeden önce fotoğraf çekip paylaştı

03.04.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alev Aydın ile mutlu bir birlikteliği olan Halsey geçtiğimiz günlerde Oscar'da iddialı seçimiyle boy göstermişti. Halsey son paylaşımıyla hayranlarını üzdü. Halsey ameliyat olmadan hemen önce paylaşım yaparak 'Çok hassasım' dedi.

Halsey ameliyata girmeden önce fotoğraf çekip paylaştı

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Daha önce Türkçe öğrendiğini duyuran ünlü şarkıcı, sevgilisi ve oğlu Ender Ridley ile pozlarını sık sık paylaşırken kendi yaşamından anları ve cesur kıyafetleriyle verdiği pozları da paylaşıyor.

Halsey bu sefer hayranlarını korkuttu. Halsey ameliyata girmeden önce çektiği bir kareyi paylaşarak "En son Grammy’e 2017’de katılmıştım ve bu, ilk çikolata kisti ameliyatımdan 3 gün sonraydı. Kırmızı halıya yaralarımla gelmiştim. Şansın böylesi, yarın yıllar sonra yeniden Grammy’e katılacağım ve 3 gün önce yine ameliyat oldum. Bunu söylüyorum ki beni gördüğünüzde nazik olun, şu an çok hassasım. Hassasım ama heyecanlıyım da."

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Halsey'e hayranlarından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

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Halsey
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