MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Halsey sınırları zorladı! Arkasını görenler şoke oldu

Halsey sınırları zorladı! Arkasını görenler şoke oldu

06.03.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey'nin Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi var. Şu sıralar moda şovlarında boy gösteren Halsey son paylaşımıyla görenlerin ağızlarını açık bıraktı. Şarkıcı sansürsüz paylaşımıyla olay oldu.

Halsey sınırları zorladı! Arkasını görenler şoke oldu

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Türk senarist Alev Aydın ile birlikte olan ve bu birliktelikten bir oğlu olan şarkıcı son dönemde hastalıklarla boğuşmuş ve müziği bırakma noktasına gelmişti.

Son günlerde moda haftalarına katılan Halsey tarzıyla sosyal medya dikkat çekiyor.

1

Siyah parçalı ve yarı transparan bir elbise giyip sarı peruk takan Halsey pozlarını sosyal medyada paylaştı.

2

Artık kaçmıyor! Yakalanınca bakın ne dedi Artık kaçmıyor! Yakalanınca bakın ne dedi

"Çok iğrenç bir şov, çok mutluyum, zevk aldım!" diyen şarkıcının arkasını görenler şoke oldu. İç çamaşırı giymeyen ve sansürsüz şekilde pozlarını paylaşan Halsey'e "Cesursun", "Kesinlikle mükemmelsin" yorumları geldi.

3

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteli fotoğrafıyla büyüledi! "Kurşun atıp kurşun yenilir"Dekolteli fotoğrafıyla büyüledi! "Kurşun atıp kurşun yenilir"
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali çok şaşırttı!Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali çok şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
Halsey sosyal medya Alev Aydın ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

Liverpool'dan ManU'ya tarihi fark! Tam 7 gol...

Liverpool'dan ManU'ya tarihi fark! Tam 7 gol...

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara altınlarını verdi!

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara altınlarını verdi!

Lübnan ve İsrail arasında ipler gerildi!

Lübnan ve İsrail arasında ipler gerildi!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.