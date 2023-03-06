Halsey sınırları zorladı! Arkasını görenler şoke oldu

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Türk senarist Alev Aydın ile birlikte olan ve bu birliktelikten bir oğlu olan şarkıcı son dönemde hastalıklarla boğuşmuş ve müziği bırakma noktasına gelmişti.

Son günlerde moda haftalarına katılan Halsey tarzıyla sosyal medya dikkat çekiyor.

Siyah parçalı ve yarı transparan bir elbise giyip sarı peruk takan Halsey pozlarını sosyal medyada paylaştı.

"Çok iğrenç bir şov, çok mutluyum, zevk aldım!" diyen şarkıcının arkasını görenler şoke oldu. İç çamaşırı giymeyen ve sansürsüz şekilde pozlarını paylaşan Halsey'e "Cesursun", "Kesinlikle mükemmelsin" yorumları geldi.



