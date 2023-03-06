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Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris dönüşü el ele yakalandı! "Ciddi bir ilişki"

06.03.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çapkınlıklarıyla tanınan Hakan Sabancı bir süredir Hande Erçel ile aşk yaşıyor. Paris kaçamağı sonrası yakalanan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın keyfi yerindeydi. Hakan Sabancı “Ciddi bir ilişki” yorumuyla herkesi şaşırttı.

Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşayan Hande Erçel şu sıralar Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

İlk zamanlar iddialı sert bir dille sosyal medyadan yalanlayan Erçel'in Sabancı ile aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili artık aşklarını da gizlemiyor.

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Hande Erçel ve Sabancı, Paris dönüşü İstanbul Havalimanı’nda Gazete Magazin kamerasına yansıdı.

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El ele görüntülenen ikiliden Hande Erçel, “Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel. Size de teşekkür ederiz” dedi.

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Hakan Sabancı ise, “Ciddi bir ilişki” yorumunu yaptı.

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