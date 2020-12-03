Haluk Bilginer Şeref Bey dizisiyle ekrana dönüyor! Şeref Bey nerede yayınlanacak? İşte oyuncu kadrosu

Daha önce dijital platformlar için çekilen Masum ve Şahsiyet dizilerindeki rolleriyle büyük ses getiren usta oyuncu Haluk Bilginer, yeni yılda yayın hayatına başlayacak olan Exxen adlı platform için çekilen Şeref Bey dizisinde de başrol oynayacak.

ÜNLÜ OYUNCULAR ROL ALACAK

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği Şeref Bey dizisinin çekimleri başladı. Dizide Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban başrollerde oynuyor. Komedi türündeki Şeref Bey dizisi 10 bölüm olarak yayınlanacak.

Dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp yazarken, senaryo danışmanlığını ise ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Atay üstleniyor. 10 bölüm olarak çekilecek komedi dizisinde Haluk Bilginer, Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı oynuyor.



