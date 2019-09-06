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Haluk Bilginer ve Ali Atay’lı Nuh Tepesi’nden ilk fragman geldi

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SİNEMA TV  | 06.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

Cenk Ertürk imzalı, başrollerini Haluk Bilginer ve Ali Atay’ın paylaştığı Nuh Tepesi filminden fragman yayınlandı.

Haluk Bilginer ve Ali Atay’lı Nuh Tepesi’nden ilk fragman geldi

Cenk Ertürk’ün yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı film Nuh Tepesi’nden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Dünya prömiyerini 18. Tribeca Film Festivali’nde yapan film, oradan iki ödüllü dönmüştü. Nuh Tepesi, Türkiye prömiyerini 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapacak.

  1. Tribeca Film Festivali’nde Ali Atay’a En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandıran Nuh Tepesi; ölen babasının son isteğini yerine getirmeye çalışan Ömer’in hikâyesini konu alıyor. Yıllar önce kendisinin diktiğini iddia ettiği “Nuh ağacı”nın altına gömülmek isteyen babasının isteğini yerine getirmek isteyen Ömer’in, ağacın Nuh Peygamber tarafından tarafından dikildiğine inanan köylülerin tepkileriyle başa çıkması gerekiyor.

Tribeca Film Festivali‘nde Cenk Ertürk’ün Uluslararası Yarışma bölümünde En İyi Senaryo ödülünü kazandığı filmin başrollerini Ali Atay ve Haluk Bilginer paylaşırken onlara, başarılı oyunculuklarıyla Hande Doğandemir, Mehmet Özgür ve Arın Kuşaksızoğlu gibi güçlü isimler eşlik ediyor.


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nuh tepesi cenk ertürk Haluk Bilginer Ali Atay

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