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Haluk Canatar: Galatasaray Serkan Kırıntılı ile ilgileniyor!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 06.06.2018 23:11 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor'un milli yıldızı Serkan Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar, Galatasaray'ın Serkan Kırıntılı ile ilgilendiğini söyledi. Haluk Canatar, Serkan Kırıntılı'nın Galatasaray'a transferinin Atiker Konyaspor'daki seçimden sonra netleşeceğini söyledi.

Haluk Canatar: Galatasaray Serkan Kırıntılı ile ilgileniyor!

Atiker Konyaspor ve A Milli Takım kalecisi Serkan Kırıntılı'nın adı Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberlere konu olmaya başladı. Oyuncunun menajeri Haluk Canatar, transferin detaylarını Radyospor'a açıkladı.

Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan Canatar çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Haluk Canatar'ın sözleri;

"Galatasaray kulübü bir Türk kaleci alacak. Büyük takımlarda ikinci kalesini en iyilerden seçecektir. Serkan ile ilgilendikleri doğru. Burada görüşülecek ilk yer ben değil Konyaspor olacak"

'Galatasaray ilgileniyor'

"Şu an Konyaspor'da genel kurul yapılacak ve başkan seçimi olacağı için netleşen bir durum yok. Seçimden önce hiçbir kulüp transfer konusuna girmez. Etik olarak da mantık olarak da olmaz."
"Galatasaray, Serkan ile ilgileniyor"

"Serkan'ın resmi temsilcisiyim o yüzden sadece şunu diyebilirim Galatasaray Serkan ile ilgileniyor. Benimle ne bir rakam konusu konuşuldu ne de başka bir şey konuşuldu zaten sözleşmesi 1 yıl devam ediyor benimle konuşmaları bir sonuç teşkil etmez zaten."

"Serkan, Konyaspor'da oynayarak bir istikrar yakaladı ve Milli Takım'a kadar gitti. Konyaspor'da yapılacak seçim sonrası durumu netleşecektir"

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serkan kırıntılı Galatasaray Atiker Konyaspor Haluk Canatar

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