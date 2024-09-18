SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Haluk Canatar, Yüzme Federasyonu Başkanlığı’na adaylığını duyurdu! "Omuz omuza" dedi, 2028'i işaret etti

Haluk Canatar, Yüzme Federasyonu Başkanlığı’na adaylığını duyurdu! "Omuz omuza" dedi, 2028'i işaret etti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.09.2024 18:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Canatar, Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Yazılı bir açıklama yapan Canatar, Türkiye’nin tesisleşmede dünyada öncü ülkelerden biri olduğuna vurgu yaparken "Bizlerin hedefi bu imkanların hakkını vererek Avrupa ve dünya şampiyonaları ile birlikte 2028 olimpiyatlarında ülkemize altın madalyalar kazandırmak olacaktır" dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nda geçmişte yönetim kurulu üyeliği yapan Haluk Canatar, yaptığı yazılı açıklama ile başkan adaylığını duyurdu. Canatar, "Yüzme sporunu hak ettiği yere taşımak, gençlerin gayretlerini sistemli bir şekilde başarılarla taçlandırmak için yüzmenin akil ve dinamik isimlerinden kurduğumuz yönetim kurulu ekibimizle bugün itibariyle yeni bir yola çıkıyoruz. dedi.

"OMUZ OMUZA HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Konulan hedeflere hep birlikte çalışarak ulaşacaklarını belirten Canatar, "Her şeyimiz olan değerli sporcularımız, emektar antrenörlerimiz, en büyük destekçimiz kulüplerimiz, olmazsa olmazımız vefakar yüzücü velilerimiz, hakemlerimiz, sağlık ekiplerimiz ve diğer tüm çalışanlarımızla, hep birlikte, omuz omuza hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

gfdgdh

2028'İ İŞARET ETTİ: "ALTIN MADALYALAR KAZANMALIYIZ"

Yüzme, yalnızca bir spor dalı olmadığını; disiplin, dayanıklılık ve azmin vücut bulduğu bir yaşam tarzı olduğunu belirten Canatar, "Ülkemizin yüzme alanında dünya çapında daha büyük başarılar elde etmesi için köklü bir değişime güçlü bir vizyona, sağlam adımlarla ilerlemeye ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Su sporlarına katkı sağlamak ve geleceğe yönelik vizyonumuzu hayata geçirerek yüzme branşını Türkiye’de gençlerin en çok tercih ettiği spor dalı haline getirmek üzere bilimsel bir program hazırladık. Tesisleşmede dünyada öncü ülkelerden biri olan ülkemizde, geniş ve çok değerli imkanlara sahibiz. Bizlerin hedefi bu imkanların hakkını vererek Avrupa ve dünya şampiyonaları ile birlikte 2028 olimpiyatlarında ülkemize altın madalyalar kazandırmak olacaktır." dedi.

hgjk

"GECE GÜNDÜZ, AŞKLA ÇALIŞACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUM"

Federasyonun yönetim anlayışını şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturacaklarının altını çizen Canatar, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu doğrultuda spor camiamızın her bireyinin sesini duyan bir yönetim anlayışıyla sizlerle birlikte yüzme federasyonunu daha da ileriye taşıyacağız.

Yüzme sporunun içinden gelen birisi olarak bir dönem Yüzme Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği ve asbaşkanlık yaptım. Sizlerin desteğiyle, bu sefer başkan olarak yüzme sporuna hizmet etmek istiyorum.

thumbs_b_c_9d897d9ecc1281c6b0e5cc44643e737f

Pırıl pırıl dinamik bu nesille nice başarılar yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Şahsım ve yönetim kurulu ekibimizle, oluşturacağımız kurullarda görev alacak arkadaşlarımızla yeni bir dönem başlatacağız. Türk yüzme sporunu hak ettiği seviyeye getirmek için büyük bir heyecan duyuyoruz. Her bir karışına bedel ödenmiş ülkemizin şanlı bayrağını, dünyanın her yerinde göndere çektirmek hedefiyle gece gündüz, aşkla çalışacağımızın sözünü veriyorum. Siz değerli yüzme ailesinin desteğini bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yüzme
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran ile Galip Ensarioğlu'nun fotoğrafı ortaya çıktı

Salim Güran ile Galip Ensarioğlu'nun fotoğrafı ortaya çıktı

Dün çağrı cihazları, bugün telsizler: Patlamalar devam ediyor

Dün çağrı cihazları, bugün telsizler: Patlamalar devam ediyor

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti!

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti!

Tanju Çolak'tan derbi tahmini!

Tanju Çolak'tan derbi tahmini!

Dursun Özbek o sponsorlukla ilgili ilk kez konuştu!

Dursun Özbek o sponsorlukla ilgili ilk kez konuştu!

Büyükekşi sonrası, Fenerbahçe'den beklenmedik hamle! Ali Koç karar değiştirdi

Büyükekşi sonrası, Fenerbahçe'den beklenmedik hamle! Ali Koç karar değiştirdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.