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Haluk Levent, AHBAP'a yapılan bağışların nerede kullanıldığını tek tek açıkladı

10.11.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği kurucusu derneği başkanı ve müzisyen Haluk Levent, yangın ve sel bölgesindeki paraların nereye gittiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Levent, "Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, AHBAP'a yapılan bağışların nerede kullanıldığını tek tek açıkladı

Türkiye, 2021 yazında yangın ve sel gibi pek çok felaket yaşamıştı. Yaşanan felaketlerde yüz binlerce lira bağış toplanmıştı. AHBAP Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından, sel felaketlerinden ve depremlerden etkilenen iller için toplanan bağışların nereye gittiğini açıkladı.

"ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

Levent, önemli bir haber duyuracağını, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Sanatçı, "Bugün saat 15.00 de önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"KURUŞU KURUŞUNA..."

Saatler 15.00'i gösterdiğinde bir paylaşım yapan Levent, yaz boyunca yaşanan afetler sırasında toplanan yardımların nereye gittiğini tek tek açıkladı.

Haluk Levent Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye gittiğini açıkladıHaluk Levent Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye gittiğini açıkladı

Bağışların miktrarları dahil olmak üzere nerelere ulaştırıldığını 4 dakikalık bir video ile duyuran ünlü sanatçı, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık. Sizler de Ahbap’a bağış yaptınız. Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık. Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda. Bilginize."


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