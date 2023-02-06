MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent Kahramanmaraş depremi sonrası uyardı! "Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız..."

Haluk Levent Kahramanmaraş depremi sonrası uyardı! "Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız..."

06.02.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki deprem bölgedeki illere büyük yıkıma sebep oldu. Deprem sonrası harekete geçen şarkıcı Haluk Levent sosyal medyadan da önemli bir uyarıda bulundu.

Haluk Levent Kahramanmaraş depremi sonrası uyardı! "Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız..."

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nı alan 6 büyüklüğünün üzerinde üç deprem daha meydana geldi.

Deprem sonrası Türkiye'de dördüncü seviyede alarm verildi, bu çağrı uluslararası yardım çağrısını da içeriyor. Pek çok ilde hissedilen ve yıkıma sebep olan depremden sonra Haluk Levent ve derneği AHBAP da harekete geçti.

Ekran Alıntısı

Uçak kalkmadığı için araçlarla yola çıkan Levent bir de önemli bir uyarıda bulundu.

Yardım çığlıklarını paylaşarak isyan etti! "Ağlaya zırlaya paylaşıyorum" Yardım çığlıklarını paylaşarak isyan etti! "Ağlaya zırlaya paylaşıyorum"

Haluk Levent paylaşımında "Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın.
Her şey tıkanıyor. Şimdiden 'şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım' gibi twitler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'dan deprem paylaşımı! "Şimdi el ele verme zamanı..."Müge Anlı'dan deprem paylaşımı! "Şimdi el ele verme zamanı..."
Survivor’da Barış Telli’ye büyük saygısızlıkSurvivor’da Barış Telli’ye büyük saygısızlık
Mavi elbisesini ve kürkünü üzerinden çıkardı! Göğüslerini...Mavi elbisesini ve kürkünü üzerinden çıkardı! Göğüslerini...
Anahtar Kelimeler:
deprem Haluk Levent sosyal medya uçak

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Son dakika: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın yıkım anı ortaya çıktı

Son dakika: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın yıkım anı ortaya çıktı

1000 araç yolda kaldı! Sosyal medyadan yardım istediler, AFAD alarma geçti

1000 araç yolda kaldı! Sosyal medyadan yardım istediler, AFAD alarma geçti

İşte deprem bölgesinden gelen ilk fotoğraflar

İşte deprem bölgesinden gelen ilk fotoğraflar

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Gaziantep depreminde korkutan çığlıklar! “Annem kaldı içerde”

Gaziantep depreminde korkutan çığlıklar! “Annem kaldı içerde”

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.