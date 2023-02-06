Haluk Levent Kahramanmaraş depremi sonrası uyardı! "Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız..."

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nı alan 6 büyüklüğünün üzerinde üç deprem daha meydana geldi.

Deprem sonrası Türkiye'de dördüncü seviyede alarm verildi, bu çağrı uluslararası yardım çağrısını da içeriyor. Pek çok ilde hissedilen ve yıkıma sebep olan depremden sonra Haluk Levent ve derneği AHBAP da harekete geçti.

Uçak kalkmadığı için araçlarla yola çıkan Levent bir de önemli bir uyarıda bulundu.

Haluk Levent paylaşımında "Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın.

Her şey tıkanıyor. Şimdiden 'şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım' gibi twitler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra" dedi.

