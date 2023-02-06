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Oğuzhan Uğur Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlıklarını paylaştı! "Kafayı yiyeceğim artık!"

06.02.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası dört bir yandan yardım çığlıkları yükseliyor. Pek çok ilden gelen yıkım haberi sonrası Oğuzhan Uğur da yardım çığlıklarını paylaştı. Uğur "Kafayı yiyeceğim artık!!! İlk değil, ikinci değil! Nasıl olur abi!" diyerek duygularını aktardı.

Oğuzhan Uğur Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlıklarını paylaştı! "Kafayı yiyeceğim artık!"

Kahramanmaraş'ta 7.4 olarak duyrulan deprem sonrası Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da da yıkılan binalar var. Deprem sonrası tüm Türkiye ayağa kalkarken; göçük altında kalanlara dair sosyal medyada yardım çığlıkları da paylaşılıyor.

Oğuzhan Uğur da sosyal medyada elinden geldiğince paylaşımlar yaparak yardım isteyenlere destek olmaya çalışıyor. Oğuzhan Uğur "Ağlaya zırlaya RT yapıyorum. Halen inanamıyorum. Allah bölgedekilerin yardımcısı olsun. Başka bir şey söylemeye gerek yok… Kahroluyorum" dedi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Uğur daha sonra ise yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti:

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"Abi neler paylaşıyorum!!!! Kafayı yiyeceğim artık!!!! İlk değil, ikinci değil! Nasıl olur abi!? Yıl olmuş 2023! Nasıl 'göçük altında insanlar var!' yazabiliriz?! Yeterince yazmadık mı geçmişte!? Aklım fikrim almıyor abi, almıyor!"

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