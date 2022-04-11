Haluk Levent derbi sonucunu tahmin etti! Yorumlar pes dedirtti: Evi satıp basıyorum abi

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi dün akşam oynandı. Derbi hakkında tahminde bulunan ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Levent, yaptığı paylaşımda, "4. dakikada Galatasaray frikikten gol bulur. Fenerbahçe penaltı vuruşuyla 23. dakikada eşitliği sağlar. 45+1'de Fenerbahçe sol kanattan güçlü gelir Galatasaraylı futbolcu kendi kalesine atar. 63. dakikada ve 82.dakikada 2 gol daha olur ama hakem VAR'a gider. Sonuç değişir mi bilemem o kadar da müneccim değilim" ifadelerini kullandı.

"EVİ SATIP BAHİS OYNUYORUM"

Haluk Levent’in maç sonucu tahminine şaşırtan yorumlar yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü sanatçının paylaşımına: "Evi satıp dediklerine bahis oynuyorum" yorumunu yaptı. Haluk Levent ise takipçisinin bu yorumuna, "Sakın!" yanıtını verdi.





