Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında karşılaştığı Hapoel Beer-Sheva'yı Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, ilk 8 yarışındaki iddiasını sürdürerek haftayı 7. sırada tamamladı. Mücadelenin oynandığı Gürcistan'ın Batum kentinde yaşanan tribün olayları ve oyunun durması ise uluslararası basında geniş yer buldu.

İSRAİL MEDYASINDAN "DÜŞMANCA ATMOSFER" İFADESİ

Karşılaşmanın ardından İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, tribünlerdeki atmosfer ve maçın durması ön plana çıkarıldı. Batum'da yaklaşık 16 bin taraftarın önünde oynanan mücadeleye ilişkin yorumlarda, siyah-beyazlı tribünlerde açılan pankartlar hedef alınarak "düşmanca bir atmosfer yaratıldığı" ve son yıllarda bir İsrail takımının oynadığı en gergin maçlardan birinin geride kaldığı savunuldu.

"OYUN YAKLAŞIK 45 DAKİKA DURDURULDU"

İsrail'deki bir diğer değerlendirmede ise tribünlerdeki gerginlik nedeniyle oldukça zorlu bir akşam yaşandığı vurgulandı. İlk yarıda stadyumda Filistin bayrakları açan Beşiktaş taraftarları ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylar sebebiyle karşılaşmanın yaklaşık 45 dakika durdurulduğu aktarıldı.

ALMAN BASINI TRİBÜN OLAYLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Alman spor kamuoyundaki yansımalarda da Batum'daki güvenlik krizi saha içi mücadelenin önüne geçti. Heyecanlı geçmesi beklenen futbol akşamının tribün olaylarına dönüştüğü belirtilirken, Beşiktaş taraftarları ile Gürcistan güvenlik güçleri arasındaki gerginliğin ardından müsabakanın 26. dakikada durdurulduğu, hakemlerin ve oyuncuların soyunma odasına gitmek zorunda kaldığı ifade edildi.