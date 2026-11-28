Kırgın Çiçekler, Alev Alev, Üç Kız Kardeş, Sen Ağlama İstanbul, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... ve son olarak da Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Veda Yurtsever dizisinin final yapmasıyla birlikte teklif üstüne teklif aldı.

Veda Yurtsever, Nadim Güç’ün yönetmen koltuğuna oturacağı Ay Yapım’ın İstanbul’da çekeceği ve henüz kanalı belli olmayan iddialı projesi Kaderin Cilvesi dizisiyle anlaşmaya vardı.

ROLÜ BELLİ OLDU

Yurtsever dizide Kadriye rolüne hayat verecek. İddialı projede Neslihan Atagül (Peri), Halit Özgür Sarı (Adem) ve Uğur Polat (Salah) rol alacak.