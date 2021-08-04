Haluk Levent duyurdu: AHBAP olarak yangın söndürme helikopteri kiralıyoruz

AHBAP Başkanı Haluk Levent, Türkiye'nin bir çok bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz" ifadelerini kullandı.





