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  4. Haluk Levent duyurdu: AHBAP olarak yangın söndürme helikopteri kiralıyoruz

Haluk Levent duyurdu: AHBAP olarak yangın söndürme helikopteri kiralıyoruz

04.08.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği'nin başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent, dernek olarak yangın söndürme helikopteri kiraladıklarını duyurdu. Levent helikopterin Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışacağını söyledi.

Haluk Levent duyurdu: AHBAP olarak yangın söndürme helikopteri kiralıyoruz

AHBAP Başkanı Haluk Levent, Türkiye'nin bir çok bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz" ifadelerini kullandı.

hl

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Haluk Levent
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