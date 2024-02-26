MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlamıştı: Deniz Akkaya’ya 3,5 yıla kadar hapis talebi

Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlamıştı: Deniz Akkaya’ya 3,5 yıla kadar hapis talebi

26.02.2024 11:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan sanatçı Haluk Levent’e yönelik iddialarda bulunan eski manken Deniz Akkaya hakkında Levent şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Akkaya’nın 3,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlamıştı: Deniz Akkaya’ya 3,5 yıla kadar hapis talebi

Eski manken Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'in dolandırıcı olduğuna dair yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. İddiaların ardı arkası kesilmeyince Haluk Levent, Deniz Akkaya hakkında şikayetçi olmuştu.

Sanatçı ve AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden ‘hırsız’, ‘nitelikli dolandırıcı’, ‘depremzedelerin parasını çalıyor’ şeklinde paylaşımlar yapan eski manken Deniz Akkaya’ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

deniz akkaya666

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Haluk Levent’in Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçede şüpheli Deniz Akkaya’nın sosyal medya hesabından Levent’e yönelik mesnetsiz iddialarda bulunduğu, bu iddiaları lanse ederken düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak suç teşkil eden eylemlerde bulunduğu, insanlarda güvensizlik ve telaş ortamı meydana getirdiği, yardım faaliyetlerinin sekteye uğramasına neden olduğu, Levent’e ‘dolandırıcı’ diyerek hakaret ve iftiralarda bulunduğu ve dilekçede yer alan ifadelerin üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

haluk levent

Levent, hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Akkaya tarafından sosyal medyada müşteki Levent’e ‘hırsız’, ‘nitelikli dolandırıcı’, ‘depremzedelerin parasını çalıyor’ şeklinde paylaşımlarla Levent hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullanıldığı, Akkaya’nın sosyal medyada yer alan iddialar ile kendisine ulaşan kişilerin söylemleri üzerine bu paylaşımları yaptığını belirttiği aktarıldı.

haluk2

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Şüpheli Akkaya’nın farklı zamanlarda Levent hakkında doğruluğu ispatlanmamış paylaşımlarla Levent’in onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğinin belirtildiği iddianamede, haber içeriklerinin ise Levent’i küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu, ayrıca dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği ancak müzakereler sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.

BİRÇOK DAVA AÇILDI

Şüpheli Akkaya’nın ifadesine de yer verilen iddianamede, Akkaya’nın 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden sonra AHBAP derneğine milyarlarca lira bağış yapıldığını, yardımların toplanmasından sonra bu derneğin toplanan yardımları amacına uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında ortaya çok ciddi iddialar atıldığını, ayrıca dernek başkanı olan Levent’in geçmişte hakkında ‘dolandırıcılık’ ve ‘sahtecilik’ iddialarından ötürü birçok dava açıldığını söylediği belirtildi.

Amacının bu iddialar konusunda halkı bilgilendirmek olduğunu ifade etti
İfadesinin devamında ise Akkaya’nın, genel olarak bu iddiaları dile getirdiğini, amacının ‘AHBAP derneğinin ve Haluk Levent’in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkamadığı’ yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmek olduğunu, sadece kendi paylaşımlarıyla bu kişi hakkında kamuoyunda bir tepki oluştuğu iddiasını kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

haluk1

3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Deniz Akkaya’nın zincirleme şekilde ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Akkaya’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyanlar şaştı kaldı! "Eşimle birlikte olurken..."Duyanlar şaştı kaldı! "Eşimle birlikte olurken..."
Katıldığı programda açık açık cinsellik sorusu soruldu! 'Yok artık'Katıldığı programda açık açık cinsellik sorusu soruldu! 'Yok artık'
Rus modelin Arda Güler paylaşımı olay oldu! "Maçını izlemek için..."Rus modelin Arda Güler paylaşımı olay oldu! "Maçını izlemek için..."
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Haluk Levent sosyal medya Manken
En Çok Okunan Haberler
Maden ocağında göçük! 3 kişi toprak altında kaldı

Maden ocağında göçük! 3 kişi toprak altında kaldı

Otomobilini tamire bıraktı, gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Otomobilini tamire bıraktı, gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Emekli maaş promosyonunda son gün 29 Şubat

Emekli maaş promosyonunda son gün 29 Şubat

Hamile kadını ilişki sırasında boğarak öldürdü, bakın ne istedi

Hamile kadını ilişki sırasında boğarak öldürdü, bakın ne istedi

Burak Yılmaz'ın Fener maçında havada iki kez seken topu gibi...

Burak Yılmaz'ın Fener maçında havada iki kez seken topu gibi...

"Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor" diyerek gözyaşları içinde yardım istedi

"Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor" diyerek gözyaşları içinde yardım istedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.