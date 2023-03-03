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  4. Haluk Levent’in adı geçiyordu... Cem Karaca filmi için Erdal Beşikçioğlu ile görüşülüyor! İşte detaylar

Haluk Levent’in adı geçiyordu... Cem Karaca filmi için Erdal Beşikçioğlu ile görüşülüyor! İşte detaylar

03.03.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Karaca’nın hayat hikâyesi beyazperdeye aktarılıyor. Haluk Levent’in adının geçtiği filmin hazırlıkları devam ederken başrol için bomba bir isimle görüşülüyor. Behzat Ç.'ye hayat veren Erdal Beşikçioğlu'nun teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu...

Haluk Levent’in adı geçiyordu... Cem Karaca filmi için Erdal Beşikçioğlu ile görüşülüyor! İşte detaylar

Cem Karaca filmi için hazırlıklar sürerken başrol de merak konusu oldu. Depremden sonra gündemden düşmeyen Haluk Levent'in adını gündemdeyken ortaya başka bir iddia atıldı.

Şimdiden merak uyandıran film için bomba bir isimle görüşülüyor.

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’ya hayat vermesi için ünlü aktör Erdal Beşikçioğlu ile görüşmeler sürüyor. Beşikçioğlu izlenme rekorları kıran “Bergen” filminde Halis rolüne hayat vermişti. Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın imza atacağı filmin yapımcıları Özgür Tari ve Aytaç Ağdağ.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; filmin yapımcıları “Gözlerinde Gecenin nemi üzerinde işçi tulumu doğarken akan gözyaşlarını silip bir namus belasını peşine düşen Anadolu Rock ozanı Cem Karaca’nın hayatı ile Geçmişteki günlerden bir teselli arayan tüm sinema severlerin huzuruna çıkacak olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

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