Haluk Levent'in hayatı film mi oluyor? Konuyla ilgili açıklama yaptı: "Kara mizah..."

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen usta sanatçı Haluk Levent bu kez başka bir konuyla gündeme geldi.

Usta sanatçının hayatının film olacağı iddia edildi. Levent, iddialara X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Levent, 2004 yılında Transtrakya projesine karşı yapılan bir halk örgütlenmesinin kara mizah çalışmasının film sanıldığını ve hayatının film olmayacağını açıkladı.

"HAYATIMDAN 15 GÜNLÜK KESİT"

Haluk Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım film olmuyor. 2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM'ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti. Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit."







