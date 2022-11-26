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Haluk Levent'in sahnede zor anları! Elleri cebinde devam etmek zorunda kaldı

26.11.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Haluk Levent İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının ardından Tekirdağ konserini 26 Kasım'a ertelemişti. Akşam saatlerinde sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent, havanın soğuk olması sebebiyle üşüdüğünü belirterek konsere elleri cebinde devam edebildi.

Haluk Levent'in sahnede zor anları! Elleri cebinde devam etmek zorunda kaldı

Daha önce İstanbul’da meydana gelen patlama sebebiyle Tekirdağ’da düzenlenmesi planlanan Haluk Levent konseri 26 Kasım 2022 tarihine ertelenmişti. Haluk Levent, ertelediği konserini bugün Tekirdağ sahil dolgu alanda verdi.

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ÜŞÜDÜĞÜNÜ GİZLEYEMEDİ

Konser öncesi yüzlerce Haluk Levent hayranı sahil alanı doldurdu. Sahneye çıkan Haluk Levent birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Sahnede hava şartlarına uygun giyinmeyen Levent, çok üşüdüğünü söyledi. Konserine devam eden Haluk Levent soğuktan korunmak için zaman zaman ellerini cebine koyarak ısınmaya çalıştı. Konserini tamamlayan Haluk Levent, daha sonra kentten ayrıldı.

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