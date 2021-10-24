Haluk Levent'in soyadının Acil olması hayranlarını şaşırttı!

Şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in soyadıyla ilgili detay, hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyadaki bir kullanıcı tarafından dikkat çekilen olayda, ünlü şarkıcının sosyal medya hesabındaki "Acil" ibaresine vurgu yapıldı.

YARDIMLARLA İLGİLİ SANILIYORDU

Levent'in sosyal medya hesaplarındaki ibareyi herkes yardımlarla ilgili sanıyordu ancak gerçek öyle çıkmadı. Ünlü şarkıcının soyadının gerçekten Acil olduğu öğrenildi. Hayranları bu detay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

KIZININ VE KARDEŞİNİN SOYADI ORTAYA ÇIKARDI

Ünlü şarkıcının Acil soyadını taşıdığı ise internet üzerinden yapılan aramalarda görüldü. Oyuncunun biyografi kısmında doğum adının Haluk Acil olduğu bilgisine yer verilirken, kızının adı ve soyadı Ela Acil, kardeşininki de Berkant Acil olarak verildi.

