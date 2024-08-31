Haluk Levent korkuttu! Doktorları uyardı... 'Önemli' diyerek duyurdu

MYNET-Yaptığı yardımlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Haluk Levent bu defa hayranlarını korkuttu. Levent sosyal medya hesabı üzerinden 'önemli' diyerek yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerini ölçtüren ünlü isim, yaşadığı stres nedeniyle bir müddet sosyal medyaya ara vereceğini belirtti.

Levent yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerimi ölçtürmüştüm hastanede. Çünkü çok şikayetim vardı. Açlık kan şekeri 341, Hba1c 13.5 çıkmıştı. Evet yanlış görmüyorsunuz. Maalesef öyleydi.

DOKTORLARI UYARDI

Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil. Çünkü spor da yapsan sağlıklı da beslensen eğer hayatında stres varsa şekeri tetiklediğini söyledi doktorlarım. Ve bugün uzun toplantılar sonucu kararlar aldık. Bir müddet sosyal medyadan da uzak durmamı söylediler.

Evet sosyal medyanın da bende stres oluşturduğunu düşünmüşler. Evet bir müddet konserlerimle , stüdyo çalışmalarıyla ve deprem bölgesindeki Ahbap faaliyetlerine yoğunlaşacağım.''

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu paylaşımının altına binlerce 'geçsin olsun', 'güzel bir tatil şart', 'sen iyi ol gerisi hallolur', 'seni özleyeceğiz' gibi yorumlar yapıldı.