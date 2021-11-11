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Haluk Levent'le Yeniden programına nasıl başvuru yapılır? Haluk Levent'in programına nasıl katılabiliriz?

11.11.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STAR TV ekranlarında canlı şekilde yayınlanan Haluk Levent'le Yeniden programına nasıl başvurulacağı merak ediliyor. Milyonların sesi olmak için ekranlara gelen Haluk Levent, her hafta interaktif olarak program yapıyor. Peki Haluk Levent'le Yeniden programına nasıl başvuru yapılır? Haluk Levent'in programına nasıl katılınır? İşte başvuru yöntemi...

Haluk Levent'le Yeniden programına nasıl başvuru yapılır? Haluk Levent'in programına nasıl katılabiliriz?

7'den 70'e herkesin katılabileceği Haluk Levent'in programı interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyirciyle buluşuyor. Levent, sosyal medya projeleriyle ses getirmesinin ardından şimdi de ekranlarda sesini duyuramayanların sesi oluyor. Peki Peki Haluk Levent'le Yeniden programına nasıl başvuru yapılır?

HALUK LEVENT'LE YENİDEN PROGRAMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yardıma ihtiyacı olanlar ile yardım severlerin bir araya geldiği programda gerçek yaşam hikayeleri ekrana taşınıyor. Aynı zamanda programda tanınmış isimler de konuk olarak yer alıyor ve müzikle eşlik ediliyor.

Programa nasıl başvurulduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. STAR TV ekranlarında yayınlanan Haluk Levent’le Yeniden programına başvuru yaparak yardım almak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki iletişim numarası iletişime geçebilir ve ayrıca whatsapp hattına da yardım için yazabilir.

İletişim Numarası: 0212 702 92 92
Whatsapp Numarası: 0542 149 12 12

Star TV ekranlarında, uzun süredir beklenen program Haluk Levent'le Yeniden, 4 Kasım Perşembe akşamı saat 20:00'de canlı olarak ilk bölümü ile ekrandaki yerini almıştı. Sevilen program, bugün dahil her hafta Perşembe akşamı ekrana gelmeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent
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