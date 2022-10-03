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Haluk Levent, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine isyan etti: Nereye gidiyoruz belli değil

03.10.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki bir eğlence mekanında, istek şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle 3 kişi tarafından öldürülen müzisyen Onur Şener için Haluk Levent dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Meslektaşının katledilmesine isyan eden Haluk Levent, "Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." dedi. Ünlü sanatçı, Onur Şener'in çocuklarının eğitim masraflarının da AHBAP tarafından üstlenileceğini de söyledi.

Haluk Levent, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine isyan etti: Nereye gidiyoruz belli değil

Ankara'daki acı olay geçtiğimiz akşam saatlerinde Çayyolu semtindeki bir eğlence merkesinde meydana geldi. Kendisinden şarkı isteyen bir gruba, Onur Şener, şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında ismi öğrenilemeyen bu kişilerin saldırısına uğradı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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HALUK LEVENT İSYAN ETTİ

AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent, 2 çocuk babası müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine isyan etti. Twitter'dan paylaşımlar yapan Levent, acılı aileyle AHBAP üyelerinin de görüşeceğini söyledi.

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"ÇOCUKLARININ TÜM ÖĞRENİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz...Ve az önce de Ahbap Yardımlaşma ekibi Ahbap Ankara ile görüşme gerçekleştirdi. Onlar yarın Onur’un ailesi ile görüşecek. Çocukların tüm öğrenim masraflarını karşılayacağız."

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