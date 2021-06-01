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Haluk Levent müzisyenler için harekete geçti: Burhan Şeşen, Ceylan Ertem, Gripin ve Manga ile birlikte Ankara'ya gideceğiz

01.06.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP derneğinin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, ekonomik sıkıntılar yaşayan müzisyenler için destek kampanyası başlattıklarını duyurdu. Haluk Levent ayrıca sahne emekçileri için Ankara'da çözüm arayacaklarını açıklayarak 5 kişilik bir ekip oluşturduklarını belirtti.

Haluk Levent müzisyenler için harekete geçti: Burhan Şeşen, Ceylan Ertem, Gripin ve Manga ile birlikte Ankara'ya gideceğiz

Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğlence mekanları, restoranlar ve kafelere kısıtlamalar getirilmişti. Bakanlar Kurulu sonrasında yayınlanan genelgeye göre; restoran ve kafelerin, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis ile açık olacağı duyuruldu. Eğlence ve konser mekanlarının bir süre daha kapalı kalacağı kararlaştırıldı.

"ÇÖZÜM İÇİN ANKARA'YA GİDECEĞİZ"

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, alınan kararlar sonrası müzisyenler için bir destek kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ₺’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız"

Ankara'da görüşmeler yapmak için ekip oluşturduklarını da açıklayan Haluk Levent, "Çözüm için, konserlerimizin için Ankara’ya gitmek istediğimizi belirtmiştik. Birçok sanatçı dostumuz aradı. Hepsine teşekkür ediyoruz. 5 kişilik ekip oluşturduk. Burhan Şeşen, Ceylan Ertem, Gripin ve Manga ile birlikte tüm sahne emekçileri için çözüm arayacağız" ifadelerini kullandı.

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Haluk Levent
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