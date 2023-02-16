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Haluk Levent ne açıklayacak, saat kaçta? AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent saat verdi: "Önemli bir açıklama yapacağım!"

16.02.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bugünü işaret eden AHBAP derneği kurucusu ünlü sanatçı, önemli bir açıklama yapacağını vurguladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Haluk Levent ne açıklayacak, saat kaçta? AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent nerede açıklama yapacak?

Haluk Levent ne açıklayacak, saat kaçta? AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent saat verdi: "Önemli bir açıklama yapacağım!"

Haluk Levent dün Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 16 Şubat 2023 Perşembe günü önemli bir açıklamada bulunacağını söyledi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde yaptığı yardım ve desteklerle gündem olan Haluk Levent'in ne açıklama yapacağı merak konusu oldu. İşte, AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in o paylaşımı...

Haluk Levent Twitter

HALUK LEVENT NE AÇIKLAYACAK?

Haluk Levent, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bugünü işaret ederek açıklama yapacağını duyurdu.

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in yapacağı açıklama bu akşam belli olacak.

AHBAP DERNEĞİ KURUCUSU HALUK LEVENT SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yarın akşam 22.00'de önemli bir açıklama yapacağım"

HALUK LEVENT

'TÜRKİYE TEK YÜREK' KAMPANYASINA 500 BİN TL BAĞIŞ

AHBAP derneği kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından açıklamalar Haluk Levent, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına da 500 bin TL bağış yaptığını duyurdu.

Haluk Levent

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