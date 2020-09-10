Haluk Levent Neslican Tay için söz verdiği anıt mezarı yaptırdı!

Hayata olan bağlılığı ve yaşama sevinciyle herkesin takdirini toplayan Neslican Tay Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla pozitif enerjisini yaymıştı. Üniversite sınavına iki hafta kalan kanser olduğunu öğrenen Neslican Tay, bacağındaki tümör nedeniyle üç kez ağırlaştırılmış kemoterapi görmüştü. Kemoterapilerin ardından bacağı kesilen Tay güler yüzünü sosyal medya hesabından kendisini takip edenlere sunmayı sürdürmüştü.

Kendisini engelli olarak görmediğini her fırsatta dile getiren Tay 2019 yılının Haziran ayında yayınladığı videosuyla dördüncü kez kansere yakalandığını ve sonuna kadar savaşacağını dile getirmişti. 15 Eylül 2019 tarihinde yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni 20 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Neslican Tay’ın vefat haberi başta hayranları olmak üzere tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. 21 yaşındayken hayatını kaybeden Neslican Tay’ın anısına şarkıcı Haluk Levent sahip çıktı. Ünlü sanatçı genç kız için söz verdiği anıt mezarın yapıldığının müjdesini verdi.