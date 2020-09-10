Haluk Levent Neslican Tay için söz verdiği anıt mezarı yaptırdı!

Hayata olan bağlılığı ve yaşama sevinciyle herkesin takdirini toplayan Neslican Tay Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla pozitif enerjisini yaymıştı. Üniversite sınavına iki hafta kalan kanser olduğunu öğrenen Neslican Tay, bacağındaki tümör nedeniyle üç kez ağırlaştırılmış kemoterapi görmüştü. Kemoterapilerin ardından bacağı kesilen Tay güler yüzünü sosyal medya hesabından kendisini takip edenlere sunmayı sürdürmüştü.
Kendisini engelli olarak görmediğini her fırsatta dile getiren Tay 2019 yılının Haziran ayında yayınladığı videosuyla dördüncü kez kansere yakalandığını ve sonuna kadar savaşacağını dile getirmişti. 15 Eylül 2019 tarihinde yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni 20 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Neslican Tay’ın vefat haberi başta hayranları olmak üzere tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. 21 yaşındayken hayatını kaybeden Neslican Tay’ın anısına şarkıcı Haluk Levent sahip çıktı. Ünlü sanatçı genç kız için söz verdiği anıt mezarın yapıldığının müjdesini verdi.
14 Mart 1998 yılında doğan Neslican Tay dördüncü kez yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle henüz 21 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu. Neslican Tay’ın anısına yapılan mezarı ilk kez Haluk Levent paylaştı. Levent yaptığı paylaşımda, “Neslican Tay için anıt mezar sözümüz vardı. Anıt Mezar yapıldı. Eylül’ün sonunda Marmara Adalar Belediye Başkanı sayın Süleyman Aksoy ,heykeltraşlarımız Hakan-Özlem Şengönül ve Neslican’ın ailesi ile birlikte Rize’de olacağız” notunu düştü. Neslican Tay’ın anısına yapılan mezardaki güvercin simgesi ise görenleri duygulandırdı.
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