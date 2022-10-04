Haluk Levent, öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı için sahne aldı: Bu konserin bir anlamı var

Sanatçı Haluk Levent, dün akşam Kuruçeşme Paraf Açık Hava'da sahneye çıktı. Yoğun ilgiyle karşılaştığı konserinde Haluk Levent çeşitli albümlerinden parçalar seslendirdi.



Seyircileri coşturan sanatçı yaptığı açıklamayla bu akşamki bilet gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını duyurdu.

"BU KONSERİN BİR ANLAMI VAR"

Haluk Levent, "Bu akşam bu konserin bir anlamı var, amaç farkındalık yaratmak. Bu konserin kalan gelirinin tamamı müzisyen Onur kardeşimizin çocuğu için olduğunu söyleyeyim" dedi. Levent'in bu açıklaması seyirciden alkış aldı. (DHA)



