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Haluk Levent, öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı için sahne aldı: Bu konserin bir anlamı var

04.10.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Haluk Levent, İstanbul'da binlerce hayranına konser verdi. Haluk Levent, konserin gelirinin Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını söyledi.

Sanatçı Haluk Levent, dün akşam Kuruçeşme Paraf Açık Hava'da sahneye çıktı. Yoğun ilgiyle karşılaştığı konserinde Haluk Levent çeşitli albümlerinden parçalar seslendirdi.

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Seyircileri coşturan sanatçı yaptığı açıklamayla bu akşamki bilet gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını duyurdu.

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"BU KONSERİN BİR ANLAMI VAR"

Haluk Levent, "Bu akşam bu konserin bir anlamı var, amaç farkındalık yaratmak. Bu konserin kalan gelirinin tamamı müzisyen Onur kardeşimizin çocuğu için olduğunu söyleyeyim" dedi. Levent'in bu açıklaması seyirciden alkış aldı. (DHA)

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