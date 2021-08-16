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Haluk Levent sel bölgesindeki yardım çalışmalarını paylaştı: Kullanılmış eşya göndermeyin

16.08.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Karadeniz bölgesindeki yaşanan sel felaketinin ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle birlikte bölgede yardım çalışmaları yürütüyor. Haluk Levent, Kastamonu'daki AFAD merkezinden paylaştığı videoda ise önemli bir uyarıda bulundu. Levent, bölgeye düzensiz gönderilen yardımların çalışmaları aksattığını belirterek, "Ne olur kullanılmış eşya göndermeyin. Buradaki arkadaşların yarısı gereksiz eşyaları ayıklamakla uğraşıyor" dedi.

Yangın felaketi yaşayan illere yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Haluk Levent, bu sefer de Batı Karadeniz'deki sel felaketi için harekete geçti. AHBAP üyelerini bölgeye gönderen Levent, derneğinin çalışmalarını da yerinde takip ediyor.

"ÇALIŞMALAR AKSIYOR"

Twitter hesabından Kastamonu'daki AFAD merkezindeki çalışmaları paylaşan Levent, yardım gönderen herkesi önemli bir konuda uyardı. Haluk Levent paylaşımında şunları ifade etti:

"Burası Afad'ın Kastamonu'daki merkezi. Tüm STK'ler ve askerler burada. Ne olur kullanılmış eşya göndermeyin. Kamyonlar gelişi güzel gelmesinler, çalışmalar aksıyor. Yine gönderiliyor. AFAD sayfalarında ihtiyaç durumları var. Onlara göre bir şeyler
gönderin. Kastamonu'ya yardım gönderirken düzenli bir şekilde gelsin. Bu arkadaşların yarısı gereksiz eşyaları gönderiyor. Yiyecek içecek de göndermeyin, o konuda bir sıkıntı yok"

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Haluk Levent
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