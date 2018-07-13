Haluk Levent söz verdiği hayranıyla konserinde dans etti

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Manavgat Motosiklet Festivali devam ediyor.

Festivalin ikinci günü turnuvalar, yarışmalar, güvenlik seminerinin yanı sıra motor şovmeni Troger Mokus nefes kesen bir gösteri yaptı.Aynı akşam Manavgat Belediyesi Özgür Şarkılar grubu, sergiledikleri performansla herkesi kendine hayran bıraktı.

HAYRANINI SAHNEYE ÇIKARDI

Ardından Haluk Levent, Motosiklet Festivali'nde rock rüzgarı estirdi. Sahnede zaman zaman izleyicilerin arasına karışan Haluk Levent, sosyal medyada söz verdiği bir hayranını da sahneye çıkararak dans etti.





