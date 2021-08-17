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Haluk Levent'ten '17 Ağustos depremi' paylaşımı: Başka bir açıdan anacağım

17.08.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler bugün Yalova'da, Kocaeli'nde ve İstanbul'daki törenlerle anılıyor. Depremin 22. yılında, sanatçı Haluk Levent'ten de bir paylaşım geldi. Levent, 1999'da gençlere moral amaçlı mini konser verdiği anların görüntüsünü paylaştı. Levent "Videoda görünmüyor, kalabalık içinde 18 yaşında bir gençti Ceylan Ertem" ifadeleriyle ünlü şarkıcının, sel ve yangın bölgelerine yaptığı yardımı da açıkladı.

17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde yaşamını yitirenler Yalova'da, Kocaeli'nde ve İstanbul'daki törenlerle anıldı. Aradan geçen 22 yıla rağmen acılar yürekleri dağlarken, günün anlamına ilişkin pek çok ünlü isimden de paylaşımlar geldi.

AHBAP Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent de, sosyal medya hesabı Twitter'dan 1999 depremine ilişkin bir paylaşım yaptı.

"DEPREM SONRASI GENÇLERLE BÖLGEDEYDİM"

"17 Ağustos’u başka bir açıdan anacağım" diyen Levent, 1999 senesinde gençlere moral için verdiği mini konserin görüntülerini paylaştı.

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Ünlü sanatçı, görüntülerde belli olmasa da kalabalığın içinde şarkıcı Ceylan Ertem'in de bulunduğunu ve Ertem'in de selden etkilenen yurttaşlar için şarkı söyleyeceğini aktardı.

Haluk Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"17 Ağustos’u başka bir açıdan anacağım. Deprem sonrası gençlere moral için bölgedeydim. Videoda görünmüyor, kalabalık içinde 18 yaşında bir gençti Ceylan Ertem. Az önce konuştuk. O da yakında selden ve yangından etkilenen gençlere moral vermek için şarkı söyleyecek."

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deprem Ceylan Ertem Haluk Levent
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