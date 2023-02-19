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Haluk Levent'ten Ahbap paylaşımı! Her şey için 28 Şubat'ı işaret etti

19.02.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent, Kurucusu olduğu Ahbap derneği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğal afetler sonrasında ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını ulaştırmak için çalışan Ahbap Derneği, Kahramanmaraş depremlerinin ardından yine faaliyete geçti. Yüksek miktarlarda bağışların gelmesiyle Haluk Levent, kuruluşun denetlenmesini istemişti.

Haluk Levent'ten Ahbap paylaşımı! Her şey için 28 Şubat'ı işaret etti

Ahbap, gönüllülük esasına dayalı bir kuruluş. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Ahbap'a birçok yerden yüklü miktarlarda bağış geldi. Bu bağışlar ile depremzedelerin ihtiyaçları AFAD ile koordineli bir şekilde karşılanmaya devam ediyor. Haluk Levent, toplanan bağış miktarının yüksek olması nedeniyle bağımsız denetleme şirketlerinden kendilerini denetlemesini istemişti.

28 ŞUBATI İŞARET ETTİ

Haluk Levent, @halukleventacil kullanıcı adını kullandığı Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında depremin 14. gününe kadar yapılmış toplam harcamaları gösterdi ve şu notu düştü:
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"Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yapmış. @turmob1989 ile yapılan faaliyetlerle ilgili öncelikle 06.02.2023-28.02.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapılacak. Daha sonra da bu denetimlerini 3 aylık dönemler itibariyle gerçekleştirecek."

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850 MİLYON TL'YE İHTİYAÇ VAR DEMİŞTİ

Levent, geçtiğimiz günlerde Ahbap'a destek veren ünlü isimlerinde göründüğü bir video yayınladı. Ne kadar bağış toplandığını, ne kadar harcandığını açıklamış ve ihtiyaç olan total tutarı da söylemişti.

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Bir ihtiyaç tespiti yaptıklarını ve toplamda 850 milyon TL gibi bir miktar toplamaları gerektiğini söyleyen Levent, AFAD ile koordineli bir şekilde deprem bölgelerinde konut yapacaklarını da söyledi. Bu nedenle bağış isteğini de tekrarladı.

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