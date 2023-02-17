Haluk Levent’ten Gamze Özçelik’e destek! “Canım arkadaşım” diyerek paylaştı

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve birçok ili depremin ardından depremzedelere destek çalışmalarında bulunan Haluk Levent sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Levent son paylaşımında deprem bölgesinde vatandaşlara destek olan Gamze Özçelik ile ilgili açıklama yaptı.

Umuda Koşanlar Derneği ile afet bölgesinde bulunan Gamze Özçelik, depremzedelere yardım ediyor. Haluk Levent paylaşımında, “Gamze canım arkadaşım. Çok mücadele ettiler ediyorlar. Haydi! Deprem yazıp 8628 e gönderelim” dedi.

Afet bölgesinden zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gamze Özçelik, "Birlikte uyuyor, birlikte uyanıyoruz. Sığınacağımız temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir yerimiz yok. Soğuk, yokluk ve her şeyin ötesinde kocaman bir karanlık ve korku... 'Bu da geçer yahu' diyoruz. İnşallah..." ifadelerini kullanmıştı.





