Kansere verdiği savaşla birçok kişiye rol model olan Neslican Tay, yaşamını yitirdi.

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle sayısız sosyal yardım faaliyetine imza atan ünlü sanatçı Haluk Levent, yaşamını yitiren Neslican Tay'ı da geçtiğimiz günlerde hastanede ziyaret etmişti. Haluk Levent, Neslican'dan gelen acı haberin ardından "Çok üzgünüz çok :( Neslican’ı kaybettik..Canımız ciğerimiz yandı..Başımız sağolsun.." paylaşımını yaptı.

Ancak Neslican'ın hayatını kaybetmesinin ardından yazılan bazı mesajlara Haluk Levent isyan etti. Haluk Levent, Twitter hesabından, "Ünlü olmaktan utanacağım bir anı hiç tahmin etmezdim. Ego’suyla, yapaylığı ile, 2 kelime edeyim de günü kurtarayım mantalitesi ile vıcık vıcık bir dönemden geçiyoruz. Hepimizde eksiklikler var muhakkak ki.

Ama bu başka bir şey. Her yerden leş’lik akıyor şarıl şarıl! #neslicantay " mesajını paylaştı.

Ünlü sanatçının paylaşımına ise kısa sürede on binlerce beğeni, retweet ve yorum geldi.



