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Haluk Levent'ten sesini kaybeden ünlü şarkıcı Tüdanya'ya destek

11.11.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar sahnelere damga vuran ünlü şarkıcı Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetmişti. Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, Star TV'de yayınlanan programında Tüdanya'ya destek olacaklarını duyurdu.

80'li yıllara damga vuran ve 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısıyla da hafızalarak kazınan şarkıcı Tüdanya gırtlak kanserine yakalanmıştı. Ameliyat olan ünlü şarkıcı aylarca Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Yaşamını İzmir'de sürdüren 60 yaşındaki şarkıcı, hastalığı nedeniyle sesini kaybetmişti.

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Tek geçim kaynağı olan şarkıcılıktan da uzak kalan ve zor zamanlar yaşayan Tüdanya'nın yardımına, AHBAP Başkanı Haluk Levent yetişti. Star TV'de canlı olarak yayınlanan Haluk Levent'le Yeniden programına bağlanan Tüdanya, yaşadığı zorlukları oğlunun aracılığıyla anlattı. Konuşamayan ünlü şarkıcı, borçlarının biriktiğini ve ev sorunu yaşadığını kaydetti.

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EV SORUNU VE BORÇLARI İÇİN HALUK LEVENT HAREKETE GEÇTİ

Haluk Levent ise Tüdanya'nın ev sorununu çözeceklerini, borçları için ise sanatçı arkadaşlarıyla kendi aralarında para toplayacaklarını açıkladı.

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Levent'in desteği sonrasında duygulanan şarkıcı gözyaşlarını tutamadı. Haluk Levent, Tüdanya'nın unutulmaz şarkısı 'Seni Sevmeyen Ölsün'ü de seslendirdi.

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