MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent'ten tedavi masraflarını karşılamak için çalışan Barış'a destek

Haluk Levent'ten tedavi masraflarını karşılamak için çalışan Barış'a destek

24.06.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavi masraflarını karşılamak için el emeği ürünlerini satan 13 yaşındaki Barış Altun'u, AHBAP Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ziyaret etti.

Haluk Levent'ten tedavi masraflarını karşılamak için çalışan Barış'a destek

İzmit Belediyesi, Langerhans hücreli histiositoz hastalığıyla mücadele eden 13 yaşındaki Barış Altun'a, el emeği ürünlerini satabilmesi için 23 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında Sanat Sokağında stant desteği verdi.

İzmit Sanat Sokağından geçerken, Barış'ın el emeği bilekliklerini sattığı standa uğrayan vatandaşlar, bilekliklerden satın alarak gence destek oluyor.

h3

BÜYÜK SÜRPRİZ

El emeği ürünlerini sergileyen Barış, ilk satış gününde büyük bir sürpriz yaşadı. Barış'ın el emeği ürünlerini sattığını öğrenen AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, İzmit'e gelerek Barış'a destek oldu.

h1

Haluk Levent ile birlikte güzel bir gün geçirerek satış yapan Altun’un mutluluğu gözlerinden okundu. 7 Temmuz'a kadar Sanat Sokağındaki standında bilekliklerini satacak olan Barış, elde edeceği geliri, tedavi ve eğitim masrafları için kullanacak.(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldıPeş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Survivor'dan elendikten sonra itiraf etti: Sesimi çıkarmamış ve susmuştumSurvivor'dan elendikten sonra itiraf etti: Sesimi çıkarmamış ve susmuştum
Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

UEFA'dan tarihi karar!

UEFA'dan tarihi karar!

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Merkel'den AB'ye Türkiye çağrısı: Hızla hayata geçirmeliyiz

Merkel'den AB'ye Türkiye çağrısı: Hızla hayata geçirmeliyiz

Elite dizisinin yıldızı iplerini çözüp bol bol poz verdi

Elite dizisinin yıldızı iplerini çözüp bol bol poz verdi

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.